Diese Maibäume sind die schönsten im Landkreis Biberach

Der Maibaumwettbewerb 2022 der "Schwäbischen Zeitung" ist entschieden: In den Regionen Biberach, Laupheim und Riedlingen stehen die Sieger fest. Die drei Jurys waren jeweils einen Tag lang unterwegs, um sich die Maibäume der Region anzuschauen - und drei Sieger zu küren. Dabei spielen verschiedene Kriterien eine Rolle: der Gesamteindruck, das Traditionsbewusstsein oder die künstlerische Kreativität sind nur einige davon.

In der Region Biberach konnte der Maibaum in Birkenhardt die Jury am meisten überzeugen. „Dieser Baum verkörpert mit am perfektesten den traditionellen Maibaum. Nahezu alle Kriterien wurden vorbildlich erfüllt“, lautete das Urteil am Ende. Außerdem gibt es eine Besonderheit: Die Plätze zwei und drei wurden gleich mehrfach belegt.

Entspricht dem klassischen Ideal eines Maibaums nach Meinung der Jury am Besten: der Siegermaibaum aus Birkenhard. (Foto: Gerd Mägerle)

In der Region Laupheim hat die dortige Jury zehn Maibäume bewertet - und nach liebevollen Details Ausschau gehalten. In den Kategorien Kunst, Tradition und Originalität wurde jeweils ein Baum zum Sieger gekürt. Überzeugt hat beispielsweise der Maibaum in Bronnen, der aus Sicht der Jury am künstlerischsten gestaltet wurde.

Große Schnitzkunst: Der aufwändig gestaltete Baum aus Bronnen gewinnt die Kategorie Kunst. (Foto: Thomas Werz)

In der Region Riedlingen wurde dieses Jahr sogar ein Sonderpreis verliehen: In Langenenslingen haben Senioren einen besonderen Maibaum gestaltet, der dafür prompt ausgezeichnet wurde. Aber auch drei andere Maibäume überzeugten die Jury.

