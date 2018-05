Maiandacht auf dem Schenkenberg

Emmingen-Liptingen (pm/sz) - In der Wallfahrtskirche „Maria Opferung“ zu Schenkenberg bei Emmingen ob Egg sind viele Wallfahrer auf Einladung des Katholischen Männerwerks (KMW) aus den drei Dekanaten Konstanz, Hegau/Möhringen, und Schwarzwald-Baar zur alljährlichen Maiandacht mit Pfarrer Ewald Billharz zusammengekommen.

Die Wallfahrtskirche war voll besetzt mit Pilgern. Christen verehrten Gott, und wo das stattfinde, legte Pfarrer Billharz in seiner aufrüttelnden Predigt dar, geschehe Kultur, so der Geistliche in Bezug auch auf Kreuze-Aktion in Bayern durch den dortigen Ministerpräsidenten Söder. Zum anschließenden Meinungsaustausch bei einem kräftigen Vesper versammelten sich die Wallfahrer im Gasthaus „Gabele“ in Emmingen in geselliger Runde. Hansi Schmidt und Eugen Schellhammer hatten diese Wallfahrt in bewährter Weise für die drei Dekanate vorbereitet.