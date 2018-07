Mahnung zur Wachsamkeit zum 10. Jahrestag der Terroranschläge

Berlin (dpa) - Zehn Jahre nach den Anschlägen vom 11. September in den USA ist der Terror auch in Deutschland nach Ansicht von Bundeskanzlerin Angela Merkel weiterhin eine reale Bedrohung. Sie verwies im „Tagesspiegel am Sonntag“ auf die Festnahme von zwei Terrorverdächtigen in Berlin und mahnte, die Wachsamkeit dürfe nicht nachlassen. Das Bundeskriminalamt hat keine konkreten Hinweise auf einen bevorstehenden Terror-Anschlag. Dies bedeute aber nicht, dass keine Gefahr bestehe, sagte BKA-Präsident Jörg Ziercke im SWR.