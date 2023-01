Mahlstetter Sternsinger sammeln über 3300 Euro

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Mahlstetten - Die Sternsinger-Aktion in Mahlstetten wurde am Dreikönigstag mit einem feierlichen Gottesdienst von Pater Ankit Chaudhary in der Pfarrkirche St. Konrad eröffnet. Die festlich gekleideten Sternsinger gestalteten zusammen mit ihren Betreuerinnen Bärbel Aicher und Sabrina Steyerer sowie dem Organisten Nils Mayer den Gottesdienst mit.

Den ganzen Tag zogen sie mit großer Begeisterung in vier Gruppen durch Mahlstettens Straßen und brachten den Segen in die Häuser und zu den Menschen. Von den vielen Süßigkeiten, die sie erhielten, wurden zwei große Körbe voll dem Tafelladen übergeben. Die Geldspenden gehen an das Kindermissionswerk der Sternsinger, damit werden auch Projekte des Claretinerordens unterstützt. Mit einem tollen Spendenergebnis in Höhe von 3366 Euro kann nun vielen Kindern in aller Welt geholfen werden.