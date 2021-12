Mahlstetten stellt Haushalt für 2022 vor

Die Gemeinde Mahlstetten hat in ihrer Sitzung über den Haushalt für das Jahr 2022 beraten. Bürgermeister Benedikt Buggle stellte einleitend die Eckpunkte des Haushaltsplanentwurfs vor und übergab anschließend das Wort an Heike Weißer und Linda Barth von der Kämmerei der Verwaltungsgemeinschaft Spaichingen, die die Einzelheiten präsentierten.

Im Jahr 2022 werde deutschlandweit laut Pressemitteilung der Gemeinde Mahlstetten mit einem deutlichen Rückgang des Bruttoinlands-produkts gerechnet. Daran orientiere sich auch der Haushaltserlass des Landes. Die Gemeinde Mahlstetten könne mit einem höheren Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und höheren Schlüsselzuweisungen von rund 170 000 Euro rechnen. Die Gewerbesteuer erhöhe sich leicht um rund 15 000 Euro. Stand jetzt schaffe man es jedoch ganz knapp nicht, den Ergebnishaushalt auszugleichen. Man müsse derzeit von einem Verlust in Höhe von etwa 1500 Euro ausgehen.

Im Finanzhaushalt, in dem unter anderem die investiven Maßnahmen dargestellt werden, liege der Finanzbedarf bei rund 1,6 Millionen Euro. Der Gemeinderat hatte in seiner letzten Sitzung das Investitionsprogramm beschlossen. Ausgaben in Höhe von rund 2,7 Millionen Euro könnten etwaige Einnahmen aus Zuschüssen und Veräußerungen in Höhe von etwa 1,1 Millionen Euro gegengerechnet werden. Um die Projekte – allen voran der weitere Bauabschnitt der Kanalsanierung – finanzieren und damit den Gesamthaushalt ausgleichen zu können, bedürfe es einer weiteren Kreditaufnahme in Höhe von 1,3 Mio. Euro. Insgesamt würden sich dadurch jährliche Tilgungs- und Zinsbelastungen in Höhe von 92 000 Euro ergeben, die durch den Zahlungsmittelüberschuss aus dem Ergebnishaushalt gestemmt werden müssten. Aufgrund der aktuell vorliegenden Zahlen bleibe der Gemeinde Mahlstetten damit nach eigenen Angaben ein sehr kleiner Spielraum, um in den künftigen Jahren Unterhaltungs- oder Sanierungsmaßnahmen durchführen zu können. Auch bei den Investitionen könne die Gemeinde – Stand heute – in den nächsten Jahren keine großen Sprünge machen.

Zuletzt wagen die beiden Kämmereimitarbeiterinnen einen Ausblick auf die Jahre 2023-2025 anhand der heute schon bekannten Zahlen. Durch das Großprojekt Kanalsanierung entlang der Ortsdurchfahrt sei der Haushalt nachhaltig belastet. Neben den Kredittilgungen müssten auch erhöhte Abschreibungen erwirtschaftet werden. Durch Einnahmen aus Grundstücksverkäufen könnten jedoch weitere Erschließungen refinanziert werden. Dabei müsse jedoch beachtet werden, dass die Flächen nicht unter Wert veräußert werden.

Der Vorsitzende betonte, dass es sich um ein Planwerk basierend auf den derzeit bekannten Zahlen handele. Man müsse sowohl die gesamtwirtschaftliche Entwicklung als auch den Verlauf der Maßnahmen im Folgejahr beobachten. Hier könnten sich jederzeit Änderungen ergeben, die sich positiv oder negativ auswirken können.

Das Gremium zeigt sich negativ überrascht von den vorgelegten Zahlen. Es sei zwar klar gewesen, dass die Kanalsanierung einige Mittel verschlingen würde, aber dass sich dadurch derart schwierige Prognosen ergeben würden, zeige, dass die Lage sehr prekär sei.

Aus der Mitte des Gremiums werden verschiedene Hinweise und Nachfragen zu einzelnen Punkten dargelegt. Damit nahm der Gemeinderat den Haushaltsplanentwurf zur Kenntnis. Die endgültige Verabschiedung findet in der nächsten Gemeinderatssitzung statt.

Die Kämmerinnen legen dem Gemeinderat außerdem zwei Angebote für die in 2021 geplante Kreditaufnahme in Höhe von 540 000 Euro vor. Um die jährlichen Tilgungsleistungen einigermaßen im leistbaren Rahmen zu halten, müsse das Darlehen auf 20 Jahre ausgelegt werden. Die Kreissparkasse Tuttlingen hatte hier den leicht günstigeren Zinssatz als die Raiffeisenbank Donau-Heuberg angeboten. Daher beschließt der Gemeinderat, das Angebot der Kreissparkasse mit einem Zinssatz von 0,52 Prozent anzunehmen.