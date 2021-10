„Magische Ballonwelten“ zu Halloween im Lindaupark

Lindau (lz) - Mit der Ausstellung „Magische Ballonwelten: Herbstzauber“ präsentiert der Lindaupark seinen Gästen Ballonkunst. Vom 25. bis 30. Oktober können sich Besuchende an herbstlich gestalteten Ballonlandschaften erfreuen, wie es in einer Mitteilung heißt.

Eine Attraktion sei auch der „Walkact“ am Samstag, bei dem eine junge Dame im aufwendig gestalteten Ballonkleid durch das Center flaniert und gratis Ballonblumen verteilt. Im Rahmen von Ballon-Workshops kann zudem auch selbst Hand angelegt werden: So dürfen Kinder und Erwachsene jeden Alters eigene Ballonfiguren erstellen.

Wer gibt den schönsten selbst geschnitzten oder selbst bemalten Kürbis in der HalloweenEventwoche am i-Punkt des Lindauparks ab? So lautet die zentrale Frage, um an dem diesjährigen Halloween-Gewinnspiel teilnehmen zu können und vielleicht einen der Hauptpreise zu gewinnen. Als erster Preis warten laut Pressemitteilung vier Eintrittskarten für den Allgäu-Skyline Park, als zweiter Preis eine Familienkarte für die Inatura-Erlebnis Naturschau und als dritter Preis ein Überraschungs-Spiele-Paket.

Darüber hinaus sorgen Ausnahmegeiger Mer Shamal und Pianist Sandro Dalfovo für Hörgenuss vom Feinsten sowie der Fotobus Constanze für die passende Erinnerung mit einem kostenlosen Foto zum mit nach Hause nehmen nach einem wunderschönen Tag im Lindaupark.