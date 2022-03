Magaths Medizin

Hertha BSC ist für den Fußballfreund, der nicht Anhänger des Vereins ist, seit Jahren wahlweise ein Mysterium oder ein Ärgernis. Ein Investor namens Windhorst pumpt nämlich Abermillionen in den zum Größenwahn neigenden Bundesligisten. Ein „Big City Club“ soll aus der biederen Truppe werden. Groß ist derzeit jedoch nur die Abstiegsangst. Und noch größer sind bei den Berlinern die Bälle, die derzeit von den Fußballern im Training benutzt werden: Medizinbälle.

Logisch, sagen Lästermäuler, Kugeln in der Normgröße sind für Herthas Grobmotoriker auch viel zu schwer zu treffen. Doch gar so schlimm ist es dann auch wieder nicht. Ihre Leistungen unter den vorherigen, sanftmütigen Übungsleitern haben ihnen aber einen neuen Coach eingebracht – Felix Magath. Ihm wurde einst der nette Spitzname Quälix verpasst. Und der Medizinball ist, neben sogenannten Widerstandsläufen auf lokale Erhebungen, quasi sein Markenzeichen.

Aktuell befindet sich Quälix, der im wahren Leben übrigens ein feinsinniger Schachfreund und überzeugter Pfefferminzteetrinker ist, mit Herthas Holzfuß-Truppe in einen Kurztrainingslager in Harsewinkel. Dort wurden am Mittwoch wieder tonnenweise Medizinbälle gewuchtet. Den geplanten Kick zum Abschluss strich Magath. In Badelatschen schlenderte der 68-Jährige vom Platz und lobte auf seine Art: „Ach, das war doch easy.“

Mal schauen, was als Nächstes kommt. Südlich von Harsewinkel liegen die Boomberge. Die sind zwar nur 80 Meter hoch, aber man kann ja mehrmals hoch sprinten. (jos)