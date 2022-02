Mäßige Handwerksstimmung in der Winterpause

Zum Jahresende 2021 hat sich die Stimmung in den Handwerksbetrieben von der Ostalb bis zum Bodensee im Vergleich zum Vorquartal leicht eingetrübt. Zwei von drei Betrieben haben in der aktuellen Konjunkturumfrage der Handwerkskammer Ulm die Geschäftslage im vierten Quartal 2021 weiterhin als gut beschrieben.

Besonders zufrieden sind Ausbauhandwerke, Bauhauptgewerbe und die Nahrungsmittelbranche, berichtet die Handwerkskammer Ulm in einem Pressebericht. Dazu gehören beispielsweise die Gewerke Maler und Lackierer, Elektrotechniker, Maurer, Gerüstbauer, Bäcker und Fleischer. Von einem schlechten Geschäftsverlauf hat knapp jeder zehnte Betrieb gesprochen. Zum Vergleich: Im dritten Quartal 2021 hatten knapp sieben Prozent der Befragten die Geschäftslage als mangelhaft beschrieben. Rund 25 Prozent der Betriebe im Gebiet der Handwerkskammer Ulm rechnen in den ersten Monaten des Jahres 2022 mit einer Verbesserung der Geschäftslage, elf Prozent schauen mit Sorge in die Zukunft (Q3: 28 Prozent, Q3: 12 Prozent).

Materialmangel und Preissteigerungen bremsen Erholung aus

Die Stimmung im vierten Quartal 2021 im Handwerk ist insbesondere gedämpft durch Materialmangel und Preissteigerungen. 84 Prozent der befragten Handwerksbetriebe zwischen Ostalb und Bodensee haben angegeben, dass die Preise für Materialien gestiegen sind. Besonders betroffen sind das Bauhauptgewerbe (97 Prozent), Ausbauhandwerk (93 Prozent) und Kfz-Gewerbe (88 Prozent). Steigende Materialpreise und auch die zunehmende Inflation haben Auswirkungen auf die Investitionsneigung der Kunden, aber auch der Handwerksbetriebe selbst. Etwas mehr als 18 Prozent der Befragten haben ihre Investitionen erhöht, während rund 20 Prozent ihr Budget dafür gekürzt haben und 62 Prozent im üblichen Rahmen investiert haben. „Um Handwerksbetrieben das Investieren zu erleichtern, braucht es verlässliche Rahmenbedingungen. Und die haben wir zurzeit nicht“, betont Krimmer.

Konjunktursituation im Bodenseekreis

Im Bodenseekreis beurteilen 49 Prozent der befragten Betriebe ihre aktuelle Geschäftslage als gut. Rund 28 Prozent der Betriebe rechnen in den nächsten Wochen mit einer Verbesserung der Geschäftslage. Etwa 86 Prozent der Betriebe im Bodenseekreis haben im vierten Quartal 2021 eine Steigerung der Materialpreise wahrgenommen. Für die kommenden Monate gehen 83 Prozent der Befragten davon aus, dass die Preise weiter steigen.

„Es sind unsichere Zeiten. Corona-Pandemie, Preissteigerungen, Materialknappheit und Lieferschwierigkeiten machen es den Handwerksbetrieben im Raum Friedrichshafen nicht leicht. Trotzdem ist die Stimmung in den Betrieben größtenteils gut. Das heißt: Das Handwerk ist ein krisensicherer Arbeitgeber. Fachkräfte und junge Menschen, die eine Ausbildung im Handwerk beginnen möchten, sind in der Region willkommen und machen nichts falsch“, sagt Günter Gebauer, Vorstandmitglied der Handwerkskammer Ulm und Kreishandwerksmeister im Bodenseekreis.

Handwerk ist krisensicherer Arbeitgeber

Die Auftragslage der regionalen Handwerksbetriebe hat sich in den Monaten Oktober, November und Dezember 2021 in einem Drittel der Betriebe positiv entwickelt. 21 Prozent der Befragten melden Auftragsrückgänge (Q3: 37 Prozent, Q3: 15 Prozent). Der Auftragslage für die kommenden Wochen und Monate sehen die regionalen Betriebe aber wieder größtenteils zuversichtlich entgegen. 35 Prozent erwarten höhere Aufträge und 18 Prozent gehen von einem Auftragsrückgang aus (Q3: 40 Prozent, Q3: 14 Prozent). Die Umsatzentwicklung der Handwerksbetriebe im Gebiet der Handwerkskammer Ulm hat sich im vierten Quartal 2021 leicht eingetrübt. Mehr als jeder dritte Befragte hat Umsatzsteigerungen gemeldet, rund 20 Prozent haben allerdings Umsatzrückgänge angegeben (Q3: 38 Prozent, Q3: 19 Prozent).

Zum Jahresende 2021 hat es im regionalen Handwerk weiterhin einen leichten Beschäftigungszuwachs gegeben. Jeder zehnte Befragte hat in den Monaten Oktober, November und Dezember neue Mitarbeitende eingestellt (Q3: 17 Prozent).