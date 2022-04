Männerhilfetelefon wird viel genutzt

Das Hilfetelefon „Gewalt an Männern“ gibt es bereits seit zwei Jahren. Das Angebot wird von Baden-Württemberg, Bayern und Nordrhein-Westfalen betrieben und richtet sich an Männer, die Gewalt erlebten oder noch erleben.

Manne Lucha, Minister für Soziales, Gesundheit und Integration sagt in einer Pressemitteilung: „Gewalt gegen Männer wird in der Öffentlichkeit nach wie vor kaum thematisiert. Umso wichtiger ist, dass es entsprechende Hilfsangebote gibt und die Betroffenen nicht allein gelassen werden. Die gestiegene Nachfrage zeigt, dass es für Baden-Württemberg richtig war, sich dem Angebot anzuschließen.“ Um den gestiegenen Bedarf zu decken, weiteten die Landesregierungen vergangenes Jahr und erneut in 2022 die Sprechzeiten des Hilfetelefons aus.

Das bundesweit einmalige Hilfetelefon ist unter der Nummer 0800 / 1 23 99 00 zu erreichen. Zusätzlich finden Betroffene sowie deren Angehörige, aber auch Fachkräfte auf der Internetseite www.maennerhilfetelefon.de weitere Informationen sowie ein digitales Beratungsangebot mit Live-Chatberatung. Die Sprechzeiten des Hilfetelefons sind von Montag bis Donnerstag in der Zeit von 8 bis 20 Uhr sowie am Freitag von 8 bis 15 Uhr. Den Sofortchat können Betroffene von Montag bis Donnerstag von 12 bis 13 Uhr und 17 bis 19 Uhr nutzen.