Männergesangverein Röthardt wird 70

Zur Hauptversammlung des Männergesangvereins (MGV) Röthardt hat Vorsitzender Eugen Gentner zahlreiche Sänger sowie Freunde des Vereins begrüßen können. Zum ersten Mal seit Gründung des Vereins konnte diesmal – wegen der Corona-Pandemie – der Text des traditionellen Auftaktlieds „Wo rein der Sang und wahr das Wort“ nur vorgelesen, nicht aber gesungen werden.

Im Anschluss wurden einige passive Mitglieder für 25-jährige Vereinszugehörigkeit geehrt: Herbert Fischer, Edith Schiele, Bruno Kronwald und Franz Seibold. Für zehn Jahre Singen wurde Salvatore Picciolo mit dem Sängerkrug des MGV Röthardt ausgezeichnet.

Schriftführer Jürgen Karsten berichtete über die vergangenen Monate. Im ersten Halbjahr 2021 seien das geplante Konzert und das Waldfest in Röthardt wegen Corona ausgefallen. In der zweiten Jahreshälfte hätten wenigstens ein kleines Oktoberfest an der vereinseigenen Hütte sowie eine Winterwanderung stattfinden können. Dagegen blieb die traditionelle Weihnachtsfeier genauso auf der Strecke wie die Barbarafeier der Wasseralfinger Bergleute.

Kassierer Manfred Egner sagte, dass die Kassenlage insgesamt ausgeglichen sei. Durch Fördermittel des Landes, der Stadt und des Chorverbands sowie durch die Beiträge der Mitglieder konnten die Ausgaben gedeckt werden, so dass man halbwegs über die Runden gekommen sei. Schmerzlich vermisse man aber die Einnahmen aus dem Waldfest und aus den ebenso ausgefallenen Wasseralfinger Festtagen.

Vorsitzender Gentner erklärte, dass es im September noch gute Aussichten und Hoffnung auf eine Verbesserung der allgemeinen Situation gegeben habe. Bis Mitte November habe man sogar bei akzeptablen Bedingungen proben können. Inzwischen habe sich die Lage aber wieder verschlechtert. Seit Mitte Januar treffen sich die Sänger wieder zur wöchentlichen Singstunde. Allerdings gilt Maskenpflicht, auch beim Singen.

Gentner erinnerte daran, dass der MGV Röthardt in diesem Jahr 70 Jahre alt wird. Dieses Ereignis soll gebührend gefeiert werden, wobei der Höhepunkt ein Konzert in der Glück-Auf-Halle in Hofen sei. Dieses Konzert, bei dem noch einmal die schönsten Lieder der vergangenen 70 Jahre sowie ein paar neu einstudierte italienische Lieder zu hören sein werden, ist auf den 21. Mai terminiert.

Sänger Helmut Lippstreu hat über die 70-jährige Geschichte des MGV ein umfangreiches Buch geschrieben. Es war vorgesehen, das Buch im Rahmen einer Matinee im Bürgerhaus in Wasseralfingen der Öffentlichkeit vorzustellen. Der geplante Termin im März wurde aufgrund der gegebenen Umstände inzwischen abgesagt. Das Buch kostet 19,50 Euro und kann per E-Mail an mgv-roethardt@gmx.de bestellt werden.

Ein Wermutstropfen war die Ankündigung des Dirigenten Bernd Büttner, den Verein verlassen zu müssen. Die Suche nach einem neuen Dirigenten ist im Gange.