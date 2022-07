Männerchor stellt neues Repertoire vor

Tettnang (sz) - Am Sonntag, 17. Juli, um 14.30 Uhr sind die Sänger im Kau, Kornstrasse 11 Hof Marschall zu hören. Das Ensemble hat sich in den letzten Monaten nicht entmutigen lassen. Ob online, dann mit viel Abstand und Mundschutz und inzwischen wieder in gewohnter Formation haben sie zusammen ihrer Chorleiterin ein neues Repertoire einstudiert. Von Barbar‘ Ann bis Applaus, Applaus strahlen die Stücke laut dem Männerchor Freude und Spaß am Leben aus.

Im Anschluss sorgen die Coronaranka mit ihrer Blasmusik für die weitere Unterhaltung. Hoher Besuch hätte sich bereits angesagt. Die Bierprinzessin Nina Witzemann Baden Württemberg und die Hopfenhoheiten Anja Müller, Carolin Steuer und Hannah Wagner kommen vorbei.

Für das leibliche Wohl werden Kaffee und Kuchen, sowie erfrischende Getränke angeboten. Das Hofkonzert findet auch bei feuchter Witterung statt und es wird kein Eintritt erhoben.