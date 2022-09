Männer werfen Gelbe Säcke umher und verletzten zwei Personen samt Hund

Zwei noch unbekannte Männer im Alter von etwa 23 Jahren stehen derzeit im Verdacht, eine gefährliche Körperverletzung und Sachbeschädigung begangen zu haben. Dies berichtet die Polizei Ravensburg in einer Mitteilung.

Demnach hatte ein 40-Jähriger am Freitag (23. September) gegen 21.40 Uhr vor seinem Haus in Markdorf zwei männliche Personen beobachtet, während sie Gelbe Säcke umherwarfen. Daraufhin nahm der Mann seinen Hund und sprach die beiden an. Die beiden Männer schlugen daraufhin auf den 40-Jährigen ein, wodurch dieser zu Boden ging. Die Tatverdächtigen ließen allerdings nicht von dem 40-Jährigen ab, sondern schlugen ihn weiter und traten auf ihn ein. Der 40-Jährige konnte sich allerdings aus der Situation befreien und zu einer Bekannten flüchten, die in der Nähe wohnte. Diese bat er um Hilfe.

40-Jähriger und Bekannte verfolgen Tatverdächtige in Richtung Bahnhof

"Der Geschädigte sah die beiden Männer Richtung Bahnhof laufen, ging ihnen nach und sprach sie erneut an. Die 27-jährige Bekannte fuhr mit dem Auto hinterher", schreibt die Polizei zu dem Vorfall. Dabei sah die 27-Jährige die beiden Tatverdächtigen mit einer weiblichen Person sprechen. Ihren Bekannten konnte sie dabei nicht entdecken.

Die 27-Jährige sprach die beiden Männer an, diese reagierten jedoch ähnlich aggressiv wie zuvor bei ihrem Bekannten: Einer der Täter riss die Tür des Autos auf, riss im Innern ein Handyladekabel ab und verbog die Beifahrertür.

Die beiden Männer entfernten sich anschließend vom Tatort. Sowohl der 40-Jährige als auch seine Bekannte erlitten leichte Verletzungen. Auch der Hund, den der Geschädigte zur ersten Konfrontation mitgenommen hatte, wurde verletzt. Der Sachschaden beträgt 4000 Euro.

Die Polizei bittet um Mithilfe unter 07551 804-0 (Polizei Überlingen) oder 07544 9620-0 (Polizeiposten Markdorf).