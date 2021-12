Männer versuchen, in Esenhauser Wohnhaus einzubrechen

Zwei bislang unbekannte Personen haben am Sonntag gegen 16 Uhr versucht, in ein Haus in der Rosenstraße in Esenhausen einzubrechen. Das teilt die Polizei mit.

Das in dem Haus wohnhafte Paar wurde bei einem Spaziergang mit dem Hund von den beiden Unbekannten unmittelbar vor dem Haus angesprochen und nach dem Weg nach Wilhelmsdorf gefragt. Nach einem kurzen Spaziergang kehrten die Bewohner zurück und sahen einen der Männer an der Terrassentüre hantieren, während sein Komplize neben dem Haus mit seinem Fahrrad Wache stand. Als die beiden mutmaßlichen Einbrecher das Paar erkannten, flüchtete das Duo in Richtung Wilhelmsdorf.

Das Fahrrad der Marke Staiger, Modell „Trend“, ließ einer der Täter am Tatort zurück. Die Beamten des Polizeireviers Weingarten fanden zudem ein Fahrrad der Marke Patagonia „CityLine“, das möglicherweise dem zweiten Täter zugeordnet werden kann. Die Täter werden als etwa 25 Jahre alt und mit südländischem Aussehen sowie schlanker Statur beschrieben. Zum Zeitpunkt des versuchten Einbruchs trug der eine Täter eine beige, der andere eine dunkle Jacke. Beiden waren mit dunklen Hosen bekleidet. Es entstand kein Sachschaden.

Das Polizeirevier Weingarten ermittelt nun wegen versuchten Diebstahls und bittet unter Telefon 0751/8036666 um sachdienliche Hinweise zu den Tätern und den Fahrrädern.