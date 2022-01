Männer schlagen nach Bahnfahrt zu

Zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen zwei Männern im Alter von 45 und 22 Jahren ist es am Montagabend gegen 18 Uhr am Bahnhof in Herbertingen gekommen. Das geht aus dem Polizeibericht hervor. Bereits auf ihrer gemeinsamen Zugfahrt von Sigmaringen war es zu Streitigkeiten gekommen, die letzten Endes eskalierten. Zwischen dem Bahnhof, der Kapellenstraße und der Steigstraße erhitzen sich die Gemüter offenbar derart, dass beide sich lautstark anschrien und schubsten. Im weiteren Verlauf schlugen sie gegenseitig aufeinander ein, bis sie zu Boden gingen. Passanten verständigten die Polizei. Die Beamten trennten die Kontrahenten und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung gegen beide ein.