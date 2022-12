Friedrichshafen (sz) - Ein Mädels-Flohmarkt ist m Samstag, 14. Januar, von 11 bis 15 Uhr in der Alten Festhalle in Friedrichshafen. Es gibt ein vielfältiges Angebot an Kleidung, Schuhen, Accessoires und Selbstgemachtem, wie der Veranstalter Eberhard Fetzer verspricht. Weitere Informationen zum Mädels-Nacht-Flohmarkt unter Telefon 08323/967414 oder im Internet unter www.fetzer-veranstaltungen.de