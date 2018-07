Madonna singt in Warschau vor 80 000 Fans

Madonna hat erstmals live für ihre Fans in Polen gesungen. Rund 80 000 Menschen waren zu der Open-Air-Veranstaltung auf dem früheren Warschauer Flughafen Bemowo gekommen. Die „Queen of Pop“ wurde auf einem silber-schwarzen Thron auf die Bühne getragen. Sie wurde mit dem Transparent „Happy Birthday, Your Majesty“ begrüßt. Madonna wird am Sonntag 51 Jahre alt. Vor dem Konzert hatten mehrere streng katholische Madonna-Gegner protestiert. Sie kritisierten, dass das Konzert ausgerechnet an Mariä Himmelfahrt stattfand.