Mack: „Abschottung führt ins Verderben“

Bildung, Zuwanderung, LEA, Verkehr und einiges mehr: Ein großes Themenbündel aus der Bundes- und Landespolitik hatte der CDU-Landtagsabgeordnete Winfried Mack bei seinem Besuch des Wasseralfinger CDU-Ortsvereins mitgebracht. Und für Einblicke in die Kommunalpolitik sorgte der CDU-Fraktionsvorsitzende Thomas Wagenblast in der Sängerhalle, der direkt aus der Gemeinderatssitzung gekommen war.

Einen Fokus hatte der Stellvertretende CDU-Landesvorsitzende zunächst auf den Wohnungsbau gelegt. Um bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, müssten eben auch neue Baugebiete erschlossen werden, die dann aber auf Kritik von Bürgerinitiativen stießen, die oft aus Anwohnern bestünden, die ja bereits Haus oder Wohnung hätten. Im ländlichen Raum wie der Region hier sieht Mack große Chancen, er müsse seine Stärken ausspielen. Wichtig sei dabei eine entsprechende Verkehrsanbindung. Zum einen nannte er den Schienenverkehr, konkret die Brenzbahn (Richtung Ulm) und die Obere Jagstbahn (Richtung Nürnberg). Erfreulich sei: Man kann von Wasseralfingen ohne Umsteigen nach München fahren. Beim Thema Straßenbau nannte er die gerade im Bau befindliche Ortsumfahrung Mögglingen, ganz wichtig seien aber danach die B 29-Anschlüsse etwa in Affalterried oder Hüttlingen. Mack zitierte Aalens Oberbürgermeister, dass das hohe Verkehrsaufkommen in der Aalener Weststadt vor allem durch den Quell- und Zielverkehr zustande komme: „Das nützt mir aber nichts, wenn ich dort am Freitagabend im Stau stecke.“ Aalen habe eine „optimale Verkehrslage“ auf der wichtigen Ost-West-Achse. Deshalb müsse auf der B 29 der Verkehr „flutschen“. Mack kritisierte, dass weltweit wieder Schranken hochgezogen würden, etwa die vom US-Präsidenten Trump angedrohten Strafzölle. Vor diesem Weg könne er nur warnen – „Abschottung führt ins Verderben“.

LEA: Mack steht hinter Handeln der Polizei

Mack ging auch auf die Vorkommnisse an der Ellwanger LEA ein, zuvor hatte er erklärt, wie er das Asylrecht sieht: „Wenn jemand in Not ist, helfen wir. Aber wir können nicht jedem helfen.“ Was in der LEA vor sich ging, sei nicht zu tolerieren und die Polizei habe besonnen und richtig, keinesfalls brutal gehandelt. Vor allem wundert sich Mack über die Demonstration danach: Sie sei weniger von den Flüchtlingen, sondern vom Flüchtlingshilfswerk, einer marxistisch-leninistischen Vereinigung und von der IG Metall organisiert worden. Gegen das Vorgehen der Polizei, die nur Recht umsetze, zu protestieren, sei schlicht unverschämt.

Thomas Wagenblast zitierte die Rechnungsprüferin, die in der Gemeinderatssitzung der Stadt einen „generationengerechten Haushalt“ attestiert hatte. Mancher schimpfe gerade über die vielen Baustellen in der Stadt und die Staus, sagte Wagenblast. Aber sie seien eben auch ein Zeichen, dass in Aalen etwas geschehe. In Aalen habe man jahrelang gespart und sei dafür bestraft worden – durch den Sanierungsstau sei viel Vermögen vernichtet worden, etwa an den Schulen. Deshalb müsse man allein in die rund 60 Millionen investieren. Jetzt zu investieren bedeute, „die Hausaufgaben zu machen“.