Machbarkeitsstudie gegen Leerstand in der Ulmer Innenstadt

Es ist ein Klagen auf hohem Niveau, trotzdem klafft auch in der Ulmer Innenstadt an der einen oder anderen Stelle mittlerweile ein Laden-Leerstand. Dies liegt nicht nur am Einkaufsverhalten, das sich verändert und mehr und mehr digital abläuft, sondern auch an der Pandemie. Dem soll nun begegnet werden, unter anderem mit einer Machbarkeitsstudie zur Frage, wie Frequenzbringer in Nebenlagen etabliert werden können.

Hierfür bekommt Ulm einen Zuschuss vom Bund über 1,4 Millionen Euro, wie die beiden Bundestagsabgeordneten Ronja Kemmer (CDU) und Martin Gerster (SPD) bekannt gaben. Neben der Machbarkeitsstudie soll das Geld unter anderem in die Einrichtung eines Leerstands-Managements fließen.

Martin Gerster, seit der Bundestagswahl SPD-Betreuungsabgeordneter für Ulm, begrüßt das Vorhaben: „Mit der Förderzusage des Bundes erhält Ulm die Möglichkeit, den Einzelhandel zu stärken, die Vielfalt der Innenstadt zu verbessern und für Bürger noch attraktiver zu gestalten. Innenstädte leiden seit Jahren unter einem Strukturwandel, der jetzt durch die Pandemie noch verschärft wurde“.

Ronja Kemmer schließt sich an: „Nicht nur die Auswirkungen der Pandemie, sondern auch der Strukturwandel im Einzelhandel fordern unsere Innenstädte heraus. Es braucht innovative Konzepte und Handlungsstrategien, damit unsere Innenstädte auch weiterhin attraktive Einkaufs- und Begegnungsorte bleiben.“

Ulm ist eine von 238 Kommunen aus ganz Deutschland, die im Rahmen des Bundesprogramms „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“ in den Genuss der Förderung kommt.