Münchner Koalitionspoker: CSU nimmt rot-grünes Gesprächsangebot an

München (dpa/lby) - Die CSU hat das Gesprächsangebot von Rot-Grün zur Bildung einer Münchner Stadtratskoalition angenommen. „Wir waren immer zu Gesprächen bereit. Diese Gespräche können unverzüglich nach der Rückkehr des Fraktionsvorsitzenden Josef Schmid nach den Osterferien beginnen“, teilte Fraktionsvize Hans Podiuk am Mittwoch mit.

Rot-Grün hatte am Montag angekündigt, mit der CSU Gespräche führen zu wollen. Zuvor hatten SPD und Grüne, die ihre Mehrheit im Münchner Stadtrat bei der Kommunalwahl verloren hatten, Verhandlungen mit der ÖDP ergebnislos abgebrochen. Die CSU war am 16. März stärkste Kraft im Rathaus geworden, Schmid war in der Stichwahl als OB-Kandidat allerdings an SPD-Mann Dieter Reiter gescheitert. Bislang hatte Rot-Grün ein Bündnis mit der CSU vermeiden wollen.