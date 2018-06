„München leuchtet“-Medaille für Regionalbischöfin Breit-Keßler

München (dpa/lby) - Die evangelische Regionalbischöfin Susanne Breit-Keßler hat von der Stadt München die Medaille „München leuchtet“ in Gold erhalten. Bei der Laudatio im Rathaus würdigte Oberbürgermeister Christian Ude (SPD) am Dienstag besonders ihr soziales und politisches Engagement sowie den Einsatz zugunsten benachteiligter Menschen. Die Verleihung sei ihm eine „unbandige Freude“ so Ude wörtlich. Breit-Keßler ist seit 2001 evangelische Regionalbischöfin für München und Oberbayern.