Müller-Hirschle folgt auf Kugel

Meckenbeuren (sz) – Barbara Müller-Hirschle aus Liebenau ist im Gottesdienstin der evangelischen Pauluskirche von Pfarrer Peter Steinle in ihr neues Amt als Kirchengemeinderätin der evangelischen Kirchengemeinde Meckenbeuren eingesetzt worden. Die 49-Jährige tritt dort die Nachfolge an von Elisabeth Kugel an, die ihr Ehrenamt nach ihrer Wahl zur Bürgermeisterin niedergelegt hatte.

Die neue Kirchengemeinderätin stellte sich der Gemeinde vor als eine durch ihr Elternhaus evangelisch geprägte und durch ihre Ehe und Familie ökumenisch offene Christin. Sie freue sich auf die Arbeit im Leitungsgremium der Kirchengemeinde und sei bereit, Verantwortung zu übernehmen, sagte sie. Pfarrer Steinle nahm ihr die Amtsverpflichtung ab, in der Barbara Müller-Hirschle unter anderem feierlich gelobte, „in meinem Teil dafür Sorge zu tragen, dass die Kirche in Verkündigung, Lehre und Leben auf den Grund des Evangeliums gebaut werde“.

Nach dem Ausscheiden von Elisabeth Kugel war es die Aufgabe des restlichen Gremiums, eine geeignete Person nachzuwählen, um wieder auf die geforderte Anzahl von neun ehrenamtlichen Kirchengemeinderäten zu kommen. Pfarrer Peter Steinle und Kirchenpfleger Henry Kugel sind kraft Amtes Mitglieder des Leitungsgremiums. Die Amtszeit der Ehrenamtlichen endet nach den nächsten evangelischen Kirchenwahlen Ende 2019.

Peter Steinle

beigefügt ein Foto zum honorarfreien Abdruck: