Müll weg, Wildnis her: Kommentar zur Urbanen Wildnis

Ja, es stimmt: Das Bild, das die Kleingartenanlage im Moment abgibt, ist alles andere als schön. Schwer nachzuvollziehen, warum da so viel Müll liegt. Fehlt hier eine entsprechende Auflage der Stadt an den Verein? Klar ist nämlich auch: Wo einmal Müll liegt, wächst er wie von Zauberhand weiter. Lichtscheue Zeitgenossen nehmen die Einladung gerne an, hier etwas zu entsorgen. Und wirklich abgesperrt ist das Areal ja auch nicht. Diese Einladung nehmen dann junge „Feiernde“ ebenfalls gerne an. Natürlich zum Ärger der Anwohner. Der Müll muss raus, das ist klar. Aber in den Lauben und Häuschen gleich eine tickende biologische Bombe zu vermuten, ist zunächst Spekulation. Wäre die Anlage nicht dichtgemacht worden, würden die Gebäude ja weiter stehen, wahrscheinlich etliche weitere Jahre lang. Und da hätte sich wohl niemand über eine Umweltgefährdung gesorgt.

Was auch stimmt: Diese „Urbane Wildnis“ ist eine in dieser Art einmalige Chance in Aalen, auch zusammen mit der Renaturierung des „Salchenfeld“ in Richtung Braunenberg. Allerdings sollte die Stadt nochmal das Konzept erklären und beim Müllproblem und den „Gästen“ auf dem Areal bald handeln. Das könnte auch die Anwohner zufriedenstellen. Wenn die Parzellen in ein Paar zugewachsen sind, können die wahrscheinlich sogar eine schöne Aussicht genießen – auf eine „wilde“, grüne „Oase“. Ach ja – wie wäre es denn mal mit einer Putzete hier? Gar nicht so einfach. Das Gebiet gilt immer noch als potentiell einsturzgefährdet. Also müsste die Feuerwehr mit. Vielleicht als Hauptübung in Sachen sauberes Aalen…