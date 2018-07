Mühelos: Uruguay bezwingt Israel mit 4:1

Montevideo (dpa) - Uruguay hat in seinem letzten Testspiel vor der Fußball-WM Israel mit 4:1 klar bezwungen.

In dem mit 60 000 Zuschauern voll besetzten Stadion Centenario in Montevideo erzielten Diego Forlán (15. Minute), Alvaro Pereira (36.) und Sebastián Abreu (75. und 81.) die Treffer für den zweimaligen Weltmeister, der in Südafrika in der Gruppe A neben dem Gastgeber auch auf Frankreich und Mexiko trifft. Das Ehrentor für die Gäste schoss Lior Rafaelov in der 30. Spielminute. Israel erwies sich als schwacher Gegner; das Spiel wurde von Anfang bis zum Ende von den Südamerikanern dominiert.