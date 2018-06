Müde Nullnummer bei 30 Grad

Fußball-Regionalliga Südwest: SC Pfullendorf – SC 07 Idar-Oberstein 0:0 – Nur das Thermometer erreichte am Samstagnachmittag in der Geberit-Arena nochmal Spitzenwerte. Das sportliche Niveau beim Spiel der beiden Abstiegskandidaten konnte da nie mithalten. Chancen, den entscheidenden Treffer zu setzen, hatten zwar beide Mannschaften über 90 Minuten zwar immer wieder, doch fehlte im Angriff beiderseits die Durchschlagskraft. So blieb es in einem langweiligen Spiel letztlich bei einem torlosen Remis vor 420 enttäuschten Zuschauern.

Tore: Fehlanzeige – Schiedsrichter: Bischof (Külsheim) – Beste Spieler: Willibald (Torwart SCP), Adami (Torwart SC 07) (ok)

SC Pfullendorf: Willibald – Hepp, Kocatepe (83. Kunter), Falkenmayer, Straub – Frick, Schreyeck, Bentele (61. Schnetzler), Saccone, Jonuzi (78. Kuczkowski) – Battaglia

SC 07 Idar-Oberstein:: Adami – Schug (46. Lawnik), Garlinski, Schunck, Vetter – Lehmann, Wischang, Knartz (74. Jorrin), Medjedovic (85. Cordier), Schwartz - Stumpf