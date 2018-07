Märchen sollen Komapatienten helfen

Neue Wege geht die Wachkoma-Aktivpflege in Bopfingen. Die Märchenerzählerin Friede Wallentin (Foto) erzählt jeden ersten Dienstag im Monat klassiche Märchen für Patienten, Verwandte und Gäste. Pflegedirektor Günter Schneider stellte gestern das Konzept vor, mit dem die Lebensgeister der Wachkomapatienten gekitzelt werden sollen. Die Ergebnisse sind verblüffend: einzelne Patienten reagieren mit Lachen oder Weinen auf die Märchen. „Offensichtlich dringen wir da zum Unterbewusstsein vor.“ Es sei wichtig den Patienten aus seinem Alltag zu holen, „weil wir oft nicht wissen, was die Leute mitbekommen und was nicht“, so Schneider. Es soll aber auch eine Auszeit für die Angehörigen sein. Deshalb sind auch Gäste zu den Märchenzeiten willkommen. dab/Foto: Betz