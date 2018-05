Im Rahmen der aktuellen Ausstellung „Untragbar“ auf Schloss Untergröningen ist am Mittwoch, 9. Mai, ab 19 Uhr der „Männerabend Wurstkunst“ angesagt. Was hat Wurst mit Kunst zu tun? Beim Männerabend wird Mann in das Geheimnis der Thüringer Bratwurst-Herstellung eingeweiht und brutzelt seine Wurst anschließend auf dem heißen Grill. Was richtig durstig macht...

Die Teilnehmergebühr beträgt 39 Euro. Schürze, Handtücher und Behälter mit Deckel sind mitzubringen.