Männer tragen jetzt den „Jogi“-Schal

Frankfurt/Main (dpa/tmn) - Krawatte war einmal, viele Männer greifen jetzt lieber zum Schal: „Landauf, landab“ würden immer mehr leichte Sommerschals kaufen und um den Hals wickeln, berichtet das Fachmagazin „Textilwirtschaft“.

Vorgemacht haben das Prominente wie der Fußballnationaltrainer Jogi Löw, der Schal zu Hemd und Sakko am Spielfeldrand trägt. Das macht einen entspannteren Look als eine eng geknüpfte Krawatte.

Besonders gut passt das Modestück in Branchen, in denen die Garderobe schick, aber nicht zu konventionell sein sollte - zum Beispiel in Werbeagenturen, sagt Modeberaterin Anna Bingemer-Lehr aus Bergisch-Gladbach. „Als Bänker oder Anwalt falle ich damit aber meist aus dem Rahmen dessen, was akzeptiert wird.“