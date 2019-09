Männer, Sex und Gewichtsprobleme

Andelfingen - Sie sind über Monate ausgebucht, sie gehen mit vier verschiedenen Kabarettprogrammen auf Tour und sie sind bereits zum dritten Mal der Einladung des Gesangvereins Concordia nach Andelfingen gefolgt, um in der vollbesetzten Festhalle für Stimmung und gute Laune zu sorgen: das sind Petra Binder und Doris Reichenauer, noch viel bekannter als „Dui do ond de Sell“. Mitgebracht hatten sie ein Programm, dessen Name schon einen Hinweis auf den Inhalt gibt: „… und du lach’sch halt!“

Als gute Freundinnen und Nachbarinnen aus dem Dorf stehen sie auf der Bühne und reden miteinander, aber auch viel nebeneinander her, denn sie werden von ganz unterschiedlichen „Sorgen“ geplagt: Petra Binder brütet über Geburtstagsvorbereitungen für den 60. ihres Gerhards und notiert ihre Ideen auf zahlreichen farbigen Notizzettelchen und pinnt diese an einen großen Metaplan. „Was schenke ich, wen lade ich ein, was gibt es zum Essen und wie sind meine ganz persönlichen Glückwünsche an den Angetrauten?“ Diese Fragen treiben sie um, während Doris Reichenauer beschäftigt ist, einer Fitness Challenge im Internet zu folgen, wo sie täglich 15 000 Schritte, 30 Sit Ups, Push Ups, und Squads („koi Ahnung, was des sei soll“) absolvieren muss. Sie schummelt ihre Ergebnisse hoch – „des mached alle“ – und alles wird sofort mit einem kleinen PC „gefacebookt“, „geinstagramt“ und „getwittert“.

Früher habe man Tagebuch geschrieben und darauf geachtet, dass es keiner liest und heute wird alles gepostet und man ist sauer, wenn es keiner liest. Auch Petra ist der Meinung, dass „Sport etwas Besonderes ist, aber des soll so bleiben, drom mach ich’s ned“. In breitem Stuttgarter Schwäbisch wird über potenzielle Geburtstagsgäste sinniert, wie etwa über Kurt, der so Pech mit Frauen hat: „Die Erste im ihm weggelaufen, die Zweite nicht!“ Tratschen zwei Frauen miteinander, kommen natürlich typische Frauenthemen nicht zu kurz wie Männer, Sex, Gewichts- und Schönheitsprobleme. „Dass Abnehmen nicht dauerhaft funktioniert, sehe man am Mond“, und Frauen träumen von „Schoklad, der nicht fett macht!“ Doch auch Männer machen sich Gedanken ums Alter und um ihren Körper. So verbraucht Gerhard die teure Faltencreme seiner Frau innerhalb einer Woche, da er seine Falten zuspachtelt und neulich habe er Bräunungscreme so intensiv aufgetragen, bis er schwarz war im Gesicht. Auch seiner Haarfarbe hat er nachgeholfen mit dem Ergebnis, dass er so ähnlich wie ein Legomännchen ausgesehen habe, da seine Stirn ebenfalls geschwärzt war.

Wichtige Ratschläge fürs Leben gab es jede Menge, eine Ehe ist als „Workshop“ zu sehen: er „workt“, sie „shoppt“ und Petra hat ihrem Mann ein paar Highheels als nützlichen Gegenstand für die Küche untergejubelt, denn wenn sie da einsteigt, komme sie mühelos an die hohen Regalbretter. Doris hingegen verpackt neue Schuhe als Geschenk für ihren Mann: „Und wenn sie Dir nicht gefallen, dann nehme ich sie in Gottes Namen!“ Wie bissig Frauen sein können, erzählt Doris, die die Angeberei einer Bekannten über ihren wunderbaren Zitrusduft satthatte. „Ob das an deiner Orangenhaut liegt“, fragte sie kurz und knapp. Nicht fehlen darf das Thema Sex bei einem Gespräch unter Frauen: Freundin Renate hat nur langweiligen Sex – „sie liegt unten und oben liegt keiner“ und sie hat sich einen Vibrator gekauft, ein italienisches Modell „Amore mit Motore“. Für Doris ist Radfahren mit ihrem alten Vehikel auch wie Sex: „Der Göppel quietscht und ich stöhn!“ Viagra für Männer wird verschrieben, Brillen nicht, was zum Schluss führt, dass man sich auch im Alter fortpflanzen solle, aber nicht sehen, mit wem. Viagra für Frauen gibt es übrigens auch – nicht in der Apotheke, sondern gegenüber beim Juwelier.

Über drei Stunden, nur unterbrochen von einer Pause, haben „Dui do ond de Sell“ unterhalten und den rund 400 Gekommenen gefiel es, denn die beiden Damen sind spontan, authentisch und viele ihrer Geschichten sind aus dem wirklichen Leben gegriffen, denn die Männer und Kinder der Beiden liefern viel Stoff für die Bühne und kleine Marotten und Schwächen werden ausgebaut und pointiert vorgetragen, nicht verletzend und nicht unter der Gürtellinie. „Nur wer täglich herzhaft lacht, hat im Leben alles richtig g’macht“, gaben sie den Zuschauern mit auf den Weg. Erst nach zwei Zugaben war Schluss und Sonja Kösler vom Gesangverein Concordia bedankte sich im Namen aller für diesen schönen Abend.

Nach Vorstellungsende haben sich Petra Binder und Doris Reichenauer unter die Zuschauer gemischt und sind für Fotos und nette Gespräche zur Verfügung gestanden. „In Andelfingen gefällt es uns und wir lassen uns gerne wieder von Euch einladen“, meinten sie.