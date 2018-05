Der 1. Männer-Raclette-Club Schrezheim (1. MRC Schrezheim) hat genau 3177 Euro an drei verschiedene gemeinnützige Einrichtungen gespendet. jeweils 1059 Euro gehen an den Förderverein krebskranker Kinder Tübingen, an die Förderstiftung Hospitz Sankt Anna Ellwangen sowie an das Kinder- und Jugenddorf Marienpflege Ellwangen. Den Erlös erwirtschaftete der 1. MRC Schrezheim durch einen Hitzkuchen-Verkauf mit eigener Herstellung, im März 2018.