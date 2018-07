Männer bevorzugen Frauen in eleganter Kleidung

Nürnberg (dpa/tmn) - Männer schätzen bei Frauen ein elegantes Erscheinungsbild. Frauen sehen das andere Geschlecht dagegen lieber leger gekleidet. Das hat eine repräsentative Umfrage der GfK Marktforschung in Nürnberg ergeben.

Acht von zehn befragten Männern bevorzugen demnach Kleider oder Röcke an Frauen. Auch Schmuck (90 Prozent) und hohe Schuhe (69 Prozent) finden bei Männern Gefallen. Frauen mögen es lässiger: Bei 85 Prozent von ihnen kommen Jeans gut an. Nur etwas mehr als die Hälfte findet Männer mit Hemd und Krawatte zu Sakko oder Anzug besonders attraktiv. Minuspunkte gibt es für Socken in Sandalen: Diesem Look kann nur ein Drittel der Frauen etwas abgewinnen. Die Mehrheit (63 Prozent) sieht es lieber, wenn Männer barfuß in Sommerschuhen unterwegs sind. Im Auftrag der „Apotheken Umschau“ wurden insgesamt 1982 Männer und Frauen ab 14 Jahren befragt.