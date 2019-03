Mädchen wird an Haltestelle angefahren Mädchen wird an Haltestelle angefahren

Ertingen (sz) - Ein elfjähriges Mädchen ist am Dienstag in Ertingen an einer Bushaltestelle angefahren und leicht verletzt worden.

Gegen 16.30 Uhr war ein Autofahrer mit einem Sprinter auf der Bahnhofstraße in Richtung Eisenbahnstraße unterwegs. Weil an der Haltestelle auf der anderen Straßenseite ein Bus gehaltzen hatte, fuhr der 32-Jährige besonders langsam, berichtet die Polizei. Hinter dem Bus überquerte ein Kind die Straße. Der Fahrer des Sprinters konnte nicht mehr bremsen, und die Elfjährige prallte gegen das Auto. Dabei verletzte sie sich leicht. Einen Arzt benötigte sie jedoch nicht.

