Mädchen legt sich aufs Gleis

Ein bislang unbekanntes Mädchen ist am Freitagmorgen gegen 7.10 Uhr am Bahnhof in Niederstotzingen vom Bahnsteig 1 in den Gleisbereich gesprungen und hat sich auf die Schienen gelegt. Eine Mitarbeiterin der Deutschen Bahn beobachtete den Vorfall und forderte das als etwa 14 Jahre alt beschriebene Kind auf, den Gefahrenbereich zu verlassen. Dem kam die augenscheinlich Minderjährige nach und stieg anschließend mutmaßlich in einen Regionalexpress in Richtung Sontheim.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Bundespolizei war der Bahnsteig 1 zu diesem Zeitpunkt stark durch Schüler- und Pendlerverkehr frequentiert, jedoch soll keiner der Reisenden eingegriffen haben.

Das Mädchen wird als etwa 1,40 Meter groß, mit zierlicher Statur und blonden, schulterlangen Haaren beschrieben. Sie trug offenbar eine auffällige blaue Steppjacke und eine Jeanshose. Eine Fahndung nach dem Kind durch Beamte der Bundes- und Landespolizei verlief bisher ohne Ergebnisse.

Mehr entdecken: Mann geht mit Faustschlägen auf Polizisten los

Mehr entdecken: Zwei Verletzte und viel Stau nach Unfällen auf A7 und A8