Beim Rückwärtsfahren ist am Samstagnachmittag vor der Reithalle ein Renault gegen die Beifahrertüre eines anderen Autos geprallt und hat dabei ein zwölfjähriges Mädchen eingeklemmt, das gerade ausstieg. Kurz nach 15 Uhr stieg das Mädchen vor der Reithalle „Im Weiher“ aus dem VW ihres Vaters aus. Im selben Moment parkte der 66-jähriger Autofahrer mit seinem Renault aus einem Parkplatz des Reithallengeländes rückwärts aus. Dabei prallte er gegen die geöffnete Beifahrertüre des VW, die von der Aufprallwucht wieder zugeschlagen wurde. Ein Bein des Mädchens verklemmte in der Tür und musste mit einer Quetschung im Krankenhaus ambulant behandelt werden. Am VW entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Der Renault blieb unbeschädigt.

