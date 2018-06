Mäßiger Start für „DSDS Kids“

Berlin (dpa) - Die Castingshow „DSDS Kids“ ist am Samstag nur mäßig gestartet. Die Premiere der RTL-Sendung, in der erstmals Kinder auftreten, sicherte sich mit 3,62 Millionen Zuschauern einen Marktanteil von zwölf Prozent.

In der für die Privatsender wichtigen werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen waren es 17,7 Prozent. Zum Vergleich: Die letzte Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ („DSDS“) hatte nach Senderangaben rund 26 Prozent Marktanteilsdurchschnitt - ein eher mäßiger Verlauf, nach dem deutliche Veränderungen angekündigt worden waren.

Auch der „DSDS Kids“-Start könnte hinter den Erwartungen geblieben sein. Im Interview mit der „Bild“-Zeitung hatte Bohlen am Samstag erklärt, er hoffe auf einen starken Einstand für „DSDS Kids“. „Ich hoffe sogar, dass wir bessere Quoten kriegen als "DSDS". Und wenn es läuft, dann machen wir vielleicht schon Ende dieses Jahres groß mit 12 oder 14 Sendungen weiter.“

Besser lief es am Samstagabend für „Schlag den Raab“. Die Spiel-Show sahen sich bei ProSieben 3,58 Millionen Zuschauer an. Bei den 14- bis 49-Jährigen erreicht die Show einen Marktanteil von 25,1 Prozent. Ähnlich gut kam die „Sportschau“ am ARD-Frühabend weg. Kurz vor 18.00 Uhr schalteten 5,72 Millionen Zuschauer ein. Bei den 14- bis 49-Jährigen kam die „Sportschau“ auf einen Marktanteil von 24,3 Prozent.