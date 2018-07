Mäßig: Es bleibt bei einzelnen Lachern und artigem Applaus

Sie hat Charme, spielt wundervoll Klavier und verfügt über eine wandlungsfähige Stimme, mit der sie ebenso mühelos höchste Höhen erklimmt wie in einen verrauchten Jazz-Keller hinabsteigt. Sie trällert beschwingt, haucht voller Hingabe, zeigt sich mal schnippisch, dann wieder überaus kess – und sie akzentuiert die Silben so, als wenn das Klavier nicht mit Tasten, sondern mit scharfen Messern ausgestattet wäre.

Weil sie nicht nur eine musikalische, sondern auch eine schauspielerische Ausbildung absolviert hat, verfeinert Saskia Brzyszczyk, die sich der Einfachheit halber kurz „Saskia B.“ nennt, ihre Darbietungen zusätzlich noch mit Schauspieleinlagen, die insbesondere von ihrer betörenden Mimik leben. Hier ist es die Rolle eines Verkehrsreporters, dort die schmachtende Patientin oder Krankenschwester aus Arztromanen, die gefallen.

Weil das Leben laut Saskia B. nun einmal eine Baustelle ist, sieht auch das Publikum kaum noch ein Durchkommen und muss gemeinsam mit der Künstlerin Umwege in Kauf nehmen. Diese führen vorbei an Bakterienkolonien, nervenden Nachbarn und Warteschleifen am Telefon. Der Hund bellt und jault, die Salmonellen breiten sich im Körper aus. Aber anstelle der beruhigenden Stimme des Notarztes ertönt ein „Please hold the line“ aus dem Hörer.

Das alles gestaltet sich am Samstag in der Häge-Schmiede witzig und nett – aber nicht mehr. Trotz großen Bemühens stockt das Programm immer wieder, bleibt es bei einzelnen Lachern, artigem Applaus. Auch die von Kabarettisten oft bemühte „Spaßnummer“, Menschen aus den Zuschauerreihen auf die Bühne zu holen und sie wie in diesem Fall singen zu lassen, wirkt verkrampft – ja, fast peinlich. Hat man doch schon vor der Pause artig „Wir müllen so herrlich, wir müllen so schön“ mitgeträllert.

Uneingeschränkt gut sind jene von Saskia B. selbst geschriebenen Lieder, die Emotionen zu wecken wissen. Ob die schlaflose Mondnacht beschworen wird, ob sich ein Paar mit „dumm gelaufen“ voneinander verabschiedet oder nach einer ausgesprochenen Kündigung „der Selbstmord geschlichen kommt und zum Fenster reinschaut“ – das ist nachvollziehbares Betroffensein. Überraschend der Schluss: „Lieber Sandmann, komm’ doch noch mal vorbei und mach’ dem Schnarcher die Nase frei.“ Und dann liegt der Herbeigesehnte selber mit im Bett und schnarcht!