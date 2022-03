LZ verlost Karten für Zauberflöte

Lindau (lz) - Die Lindauer Marionettenoper startet nach zweimonatiger Winterpause in die neue Spielzeit. Aus diesem Anlass verlost das Theater dreimal zwei Eintrittskarten für die Vorstellung „Die Zauberflöte“ von Wolfgang Amadeus Mozart am Samstag, 12.März, um 19.30 Uhr. Die Zauberflöte steht schon seit Beginn auf dem Spielplan der Marionettenoper. Die Spielpause wurde genutzt, um die Figuren zu überarbeiten. Wer Karten gewinnen will, schreibt bis Freitag, 11. März, 11 Uhr eine E-Mail an gewinnen@lindauer-zeitung.de, Kennwort ist „Zauberflöte“.