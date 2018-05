LZ verlost Karten für Wahl zur Miss Bodensee

In der Inselhalle Lindau findet am Samstag, 16. Juni, erneut die Wahl zur Miss Bodensee statt. Sie ist eine Vorentscheidung zur offiziellen Wahl der Miss Germany 2019. Im Vorjahr schaffte es Anahita Rehbein, die Gewinnerin der Lindauer Wahl, anschließend sogar, Miss Germany 2018 zu werden. Die Lindauer Zeitung verlost Karten für die Wahl.

Die Teilnehmerinnen der Miss-Bodensee-Wahl präsentieren sich am 16. Juni in zwei Durchgängen in Abendkleidung und Bademode und in einem kurzen Interview. Danach folgt die Siegerehrung. Prominenz sei fester Bestandteil der Wahlen, teilt der Veranstalter mit. Im vergangenen Jahr habe sich die Jury unter anderem aus Schönheitschirurg Werner Mang, dem DSDS-Gewinner Alphonso Williams oder dem Politiker Wolfgang Bosbach zusammengesetzt.

Die Gewinnerin der Miss-Bodensee-Wahl qualifiziert sich für die Miss-Baden-Württemberg-Wahl, die im Oktober in Rheinstetten stattfindet. Die Landessiegerin wiederum nimmt am Miss-Germany-Camp auf Fuerteventura sowie an der Miss-Germany-Endwahl in Rust teil. Den Titel vergibt die seit 1999 markenrechtlich geschützte Miss Germany Corporation aus Oldenburg.