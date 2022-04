„Lysistrata“ auf der Kreuzlinger Seebühne

Am 14. Juli um 20.30 Uhr ist die Premiere der diesjährigen Inszenierung des See-Burgtheaters. Und die sei nach Mitteilung des Theaters „brandaktuell“. Denn die antike Komödie von Aristophanes „Lysistrata“ ruft im Sommer zum Streik der Frauen auf. Die Protagonistin will so das Ende eines männergemachten Krieges erzwingen. Das zweieinhalbtausend Jahre alte Stück spielt in und um eine trutzig über dem See thronenden Akropolis, die von Bühnenbildner Damian Hitz entworfen wurde. Die Stückfassung stammt von Giuseppe Spina, der auch Regie führt. Karten im Vorverkauf gibt es online unter: www.see-burgtheater.ch/tickets. Ab 21. Juni telefonisch unter: +41 (0)71 / 6 70 14 00 von Montag bis Samstag zwischen 10 und 14 Uhr.