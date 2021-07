luv neue Leitung gewählt

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Bei der Jugendkirchenversammlung am letzten Sonntag wurde die neue Leitung der jungen Kirche luv gewählt. Luv junge kirche gestaltet die Evangelische und offene Jugendarbeit für Lindau und den Landkreis. Die neue Leitung hat viel zu tun: für den Herbst steht der Einzug in die Jugendkirche im kiez (evangelisches zentrum) in der Anheggerstraße an. Dort erwartet die jungen Menschen neben einem Veranstaltungssaal, Foyer und Küche auch ein neuer Außenbereich mit ihrem Tipi und einer Spielwiese.