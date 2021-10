Luis Jaax gewinnt Gesamtwertung

Im Bike Park in Oberhof fand das Saisonfinale des Specialized-RookiesCup statt, hierfür reisten über 300 Fahrerinnen und Fahrer aus zwölf Nationen nach Thüringen. Auch zwei Fahrer der TSG Leutkirch waren am Start.

Die Strecke war mit etwas mehr als einem Kilometer Länge und 120 Höhenmeter nicht allzu steil, sie war aber auf Grund der feuchten Wurzeln im mittleren Teil der Strecke für einen Rookies Cup sehr anspruchsvoll. Bestandteil der Strecke sind mehrere Sprünge, Anliegerkurven, rutschige Wurzelteppiche und einige offene Wiesenkurven die den Fahrern ziemliche Probleme bereiteten.

Es ging mit dem Seeding Run los, der die Startreihenfolge für das Finale bestimmt und auch wertvolle Punkte für die in diesem Jahr extrem enge Gesamtwertung sichert. Für die TSG Leutkirch gingen Maxima Jaax in der Kategorie Girls U15 und Luis Jaax in der Klasse U19 ins Rennen und landeten auf dem zweiten und dritten Rang ihrer Rennklassen. Dies bedeutete für die Gesamtwertung, dass es ein extrem spannendes Finale geben würde.

Zum Hauptrennen garantierte die Wettersituation beste Bedingungen. Die 14-jährige Maxima Jaax vom Team Young Guns Bike Union fuhr an diesem Tag die schnellste Zeit aller Damenklassen ein und sicherte sich damit den ersten Platz in der Serienwertung der Girls U15 vor Lina Frener aus Österreich.

Bei den starken Nachwuchsfahrern der männlichen Jugend bestätigte Luis Jaax vom Team ROSE-Bikes Racing seine aufsteigende Leistungskurve. Mit einem fulminanten Lauf verfehlte er um nur vier Hundertstelsekunden die Tagesbestzeit. Mit seinem zweiten Platz entschied Luis Jaax die Gesamtwertung des Specialized-Cups dennoch für sich vor Lokalmathador Loris Kulik.