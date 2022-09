Luftsportring Aalen feiert Flugplatzfest

Das Flugplatzfest Elchingen präsentiert am Samstag und Sonntag, 17. und 18. September, wieder ein buntes Flugprogramm. Nach zwei coronabedingten Unterbrechungen findet das Fest 2022 wieder statt. Das Flieger- Fest auf dem Verkehrslandeplatz Aalen-Heiden Elchingen lockte in der Vergangenheit über 10 000 Zuschauer auf das Härtsfeld.

Die Organisatoren des Luftsportring Aalens kündigen in einer Pressemitteilung „besondere Flugvorführungen, die es so nur in Elchingen zu sehen gibt, Unterhaltung und leckeres Essen“ an. Der Eintritt kostet fünf Euro inklusive Parken, Kinder bis 14 sind kostenlos.

Geboten werden Formationsflüge, Modellflugvorführungen, Motorkunstflug und Segelkunstflug. Auch Rundflüge mit den Vereinsflugzeugen des Luftsportrings Aalen werden an den beiden Festtagen angeboten. Außerdem sollen einige „Flugoldtimer“ auf dem Härtsfeld zu sehen sein. Sie veranstalten eine Oldtimerflugschau, können aber auch ganz nah bestaunt werden. Mit dabei sein werden Havilland Flugzeuge, Oldtimer aus den 1920er und 1930er Jahren im Formationsflug, ebenso ein Flugcorso mit Bücker-Flugzeugen.

Aus den 60er Jahren stammen die tschechischen Zlin- Flugzeuge. Ihre 6- Zylinder Reihenmotoren hätten einen besonderen Klang, heißt es in der Ankündigung. Segelflug dagegen sei lautlos. Den zeigen Thomas Mannal und Paul Schwarz im Doppelschlepp mit den Vereins-Hochleistungssegelflugzeugen vom Typ LS-8. Beide seien mit diesen Flugzeugen in diesem Jahr große Strecken in der Segelflug-Bundesliga geflogen, erzählt der Verein. Paul Schwarz habe sogar die 1000-Kilomter-Marke mit der LS-8 durchbrochen – eine magische Zahl im Segelflug. Er hat sich mit einem dritten Platz zur Deutschen Junioren Meisterschaft 2023 qualifiziert.

Bei einem Flugdisplay aus sechs historischen Segelflugzeugen am Himmel, werden der L-Spatz, das erste Hochleistungssegelflugzeug des LSR Aalen aus dem Jahr 1956, der Ka-6 aus den frühen sechziger Jahren, eine Ka-3, eines der kleinsten Segelflugzeuge aus den 50er-Jahren und die Gö-1 von Wolf Hirth zu sehen sein.

Auch die ganz modernen Segelflugzeuge mit Zusatzantrieben werden gezeigt. Ganz neu und vollkommen lautlos, trotz Antrieb: Der Discus FES mit Elektroantrieb. Das Flugzeug fliegt bis zu 140 Kilometer weit, Außenlandungen gehören damit der Vergangenheit an.

Der erste große Flugtag in Elchingen fand am 22. Juli 1956 statt. Damals fuhren noch Sonderzüge der Härtsfeldbahn von Aalen nach Elchingen. Seit 1979 finden auf dem Flugplatz in regelmäßiger Reihenfolge – alle zwei Jahre – die Flugplatzfeste statt. Nach der Coronapause freut sich Helmut Albrecht, Vorstandsvorsitzender des Luftsportrings Aalen, auf das Fest am Wochenende. „Endlich wieder ein Fest mit den Bürgern unserer umliegenden Städte und Gemeinden zu feiern ist uns ein besonders Anliegen“, sagt er.

Traditionell möchte sich der Luftportring mit dem Fest bei seinen Nachbarn präsentieren und das gute Miteinander pflegen, heißt es in der Ankündigung des Vereins. Auch bei schlechtem Wetter lohne sich ein Besuch, denn die Firma Ziegler, weltweit bekannt als Hersteller von High-Tech Feuerwehrfahrzeugen, stelle ein modernes Löschfahrzeug aus. Besichtigung und Probesitzen ist möglich.