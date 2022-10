Luftfilter als Standard gefordert

Corona hat - neben Seniorinnen und Senioren - besonders Schülerinnen und Schüler getroffen. Um die Ausbreitung des Corona-Virus in den Klassenzimmern zu vermeiden, mussten die Schulpflichtigen Masken tragen und auch in der kalten Jahreszeit ständig lüften. Sogenannte infektionsschutzgerechte raumflufttechnische Anlagen (RLT-Anlagen) erfüllen ebenfalls die Aufgabe des regelmäßigen Luftaustauschs. Nach dem Bundestagsabgeordneten Volker Mayer-Lay wäre es wünschenswert, wenn diese Anlagen mittlerweile Standard in allen Schul- und Verwaltungsgebäuden sein würden. „Das RLT-Anlagen nach drei Jahren Pandemie noch immer nicht flächendeckend eingebaut sind, sei nicht mehr zu erklären“, schreibt der direkt gewählte Abgeordnete vom Bodensee in einer Mitteilung.

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz hatte, um den Einbau derartiger Anlagen zu beschleunigen, ein entsprechendes Förderprogramm aufgelegt. Allerdings sind die darin vorgesehenen Umsetzungsfristen von zwölf Monaten aufgrund Fachkräftemangel und Lieferengpässen für die Kommunen nicht im Ansatz realistisch umsetzbar, lässt Mayer-Lay wissen. Ein Antrag der Unionsfraktion für eine Fristverlängerung wurde kürzlich mit einer Mehrheit der Ampelregierung abgelehnt. „Wie in vielen anderen Büros sammeln sich auch bei mir Beschwerden von Bürgermeistern, Rektoren und Geschäftsführern, die hinsichtlich ihrer Bitte um Fristverlängerungen ablehnende Antworten aus dem zuständigen Ministerium erhalten haben“, führt Mayer-Lay aus.

Eigentlich sieht die entsprechende Förderrichtlinie die Möglichkeit einer Fristverlängerung vor, heißt es in der Mitteilung - diese werde jetzt schlicht nicht umgesetzt. „Die Ampel stellt für das kommende Jahr 1,3 Milliarden Euro in Aussicht, die höchstwahrscheinlich gar nicht abgerufen werden können.“ Mit diesem Vorgehen wird auch gleichzeitig das rechtsstaatliche Grundprinzip des Vertrauensschutzes verletzt, weiß der gelernte Jurist. „Wer fristgerecht und frei von Formfehlern einen Antrag einreicht oder bereits eingereicht hat, sollte nach der Richtlinie Geld bekommen.“

„Wenn man ein Förderprogramm so realitätsfern umsetzt, dann sollte man es besser gleich sein lassen“, schließt Mayer-Lay. Im Hinblick auf den Corona-Winter fügt er hinzu: „Technisch bestmöglich vorbereitet sind wir - aufgrund der nicht nachvollziehbaren Entscheidungen der Ampel - wieder einmal nicht.“