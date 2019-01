Lucy bringt selbstkomponierte Lieder mit

Wangen - Corinna Fuhrmann hat unter ihrem Künstlernamen Lucy van Kuhl am Freitagabend ihr Publikum mit selbstkomponierter Musik und feinsinnigen Texten überzeugt.

Wer bei ihr Spott und Hohn für die Gesellschaft im Allgemeinen oder das Aufzeigen von Verfehlungen in Politik, Wirtschaft und Finanzmärkten im Besonderen erwartet hatte, wartete vergebens. Dafür gab es zwei Stunden lang Klavier-Kabarett mit selbstkomponierten Liedern und pointenreichen Texten vom Allerfeinsten.

Mit feiner Ironie und einem kräftigen Schuss Tiefsinn blickte die Künstlerin auf typische Alltagssituationen und auf allzu Menschliches. Wobei sie immer authentisch und dem Publikum zugewandt blieb. Vor allem: Lucy van Kuhl war überhaupt nicht cool, wenn sie ihre poetischen Chansons sang und damit die Herzen der andächtig Lauschenden berührte.

Kurzum: Es war etwas Großes, was da von der Kleinkunstbühne ausging. Und das in doppelter Bedeutung. Denn Corinna Fuhrmann misst stolze 1,82 Meter – ohne Absätze. „Ich bin groß wie die Berge von Davos“ stellte sie auch gleich im ersten Song des Abends fest. Um als selbsternannte „Lucy in the Sky“ ihrer Freude über ein echtes Klavier auf der Bühne Ausdruck zu verleihen: „An einem Mini-Keyboard sehe ich aus wie eine Giraffe am Futtertrog.“

Im weiteren Verlauf erfuhren die Besucher von der Weitgereisten, dass am Prenzlauer Berg, wo sie in Berlin wohnt, dank Bio „Frei das neue Mit ist“ und dort ein Mann namens Schmitz lebt, der so gerne mal über den Wolken schweben möchte. Doch das Geld reicht gerade für den Bus nach Tegel aus. „Morgen fährt er wieder raus und packt sein Fernglas aus“, so die sich reimende Quintessenz.

Noch etwas gab es vor Augen zu führen: die offensichtlich einzigen Grundbedürfnisse der Wohlstandsgesellschaft. W-lan und Akku machten Lotte, dem Lesezeichen, den Garaus und niemand höre angesichts von E-Book und Bildschirm auf ihr Klagelied: „Wo ist mein Goethe, wo mein Fontane?“ Letztendlich bliebe der Leidgeprüften nur noch: „Raus aus der Literatur und warten auf die Müllabfuhr.“

Keimfreier Toilettenbesuch

Lieder sind immer dann besonders gut, wenn man sich selbst in ihnen finden kann, zumindest teilweise. Dass das bei Lucy van Kuhls Chansons möglich ist, war ebenso bei ihrer Einstellung zum Glück ohne Luxus („Küsse ohne Kaviar“)zu erfahren wie auch beim Versuch, möglichst „keimfrei“ die Zug-Toilette zu besuchen und solange wartet, bis ein anderer kommt und die Tür öffnet. Unangenehm die Vorstellung, man erkennt einen alten „Schulfreund“ wieder, der uns aber nicht.

Innige Liebeslieder beflügelten zum Träumen. Wie man mit Lucy beim „Abhaken einer Beziehung“ mitfühlte und hörte: „Die Augen sind taub, mein Schweigen ist laut. Mit müden Händen forme ich Fragezeichen, die dich nicht erreichen.“ Bei dem Wunsch, eine Sommerliebe festhalten zu wollen, kommt als Ideengeber Rainer Maria Rilkes „Herbsttag“ ins Spiel. Lucy van Kuhl machte daraus: „Ich bleib einfach hier, zusammen mit dir – für immer“.

Hatte die Kabarettistin zuvor noch behauptet, dass man auf Reisen melancholisch werden kann, so zeigte sie in der Zugabe genau das Gegenteil auf. Angesprochen fühlen durften sich jene Frauen, „die ihre Probleme mit dem Göttergatten haben“. Als der von Lucy Besungene während einer gemeinsamen Kreuzfahrt ständig das „Dafür hab‘ ich auch bezahlt“ im Mund führt, wird er kurzerhand über die Reling entsorgt. Das gehörte offensichtlich zu ihrem „All-inclusive-Urlaub“.