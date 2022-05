Lucky und Luke suchen ein neues Zuhause

lz) - Zwei grüne Wellensittiche sind wegen Zeitmangels der Besitzer im April im Tierheim abgegeben worden. Das lustige und gesprächige Duo will zusammenbleiben und braucht eine große Flugvoliere, um artgerecht gehalten zu werden. Wellensittiche sind gute Flieger und leben in Wildform in Australien, wo sie in Schwärmen zusammenleben. Deshalb ist Gruppenhaltung unbedingt erforderlich. Die Tiere sind 2021 geboren und können bei guter Pflege und artgerechter Haltung bis zu 20 Jahre alt werden. Realistischer sind aber eher fünf bis zehn Jahre. Wer sich für Lucky und Luke interessiert, kann sich telefonisch mit dem Tierheim Lindau Telefon 08382 / 723 65 in Verbindung setzen.