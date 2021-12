Lucha dankt dem Biberacher Klinikpersonal

Der Baden-württembergische Sozialminister Manne Lucha hat am Freitagnachmittag die Biberacher Sana-Klinik besucht und sich über die aktuelle Corona-Lage vor Ort informiert.

„Analog zur hohen Inzidenz in der Region verzeichnen auch wir seit einigen Wochen einen stetigen Anstieg an stationär zu versorgenden Corona-Patienten. Die Situation ist angespannt“, wird Alwin Nuber, Chefarzt der Medizinischen Klinik-Pneumologie, in einer Mitteilung der Klinik zitiert. Auch in der Biberacher Klinik ist die Intensivstation sowohl mit Covid-19-Patienten als auch mit weiteren intensivpflichtigen Patienten stark ausgelastet. „Dies stellt uns sowie alle anderen Akutkrankenhäuser angesichts der begrenzten Ressourcen vor große gemeinsame Herausforderungen“, so Timo Ganter, Mitglied der Klinikleitung, weiter aus.

Eingriff reduziert, Patienten verlegt

Aufgrund der angespannten Lage in der gesamten Region ist eine deutliche Reduzierung von elektiven Eingriffen bereits erfolgt. Dabei werden planbare Eingriffe nach ihrer medizinischen Dringlichkeit bewertet und nach Möglichkeit verschoben. Es werden somit alle infrastrukturellen sowie personellen Ressourcen für die Akut- und Notfallversorgung bereitgehalten. „Sollte ein Patient im Anschluss an die primäre Akutversorgung intensivmedizinisch versorgt werden müssen, erfolgt dies derzeit nach Verfügbarkeit vor Ort in Biberach oder der Patient wird mit dem Rettungsdienst in eine andere geeignete Zielklinik mit Aufnahmekapazität verlegt“, so Intensivmedizinerin Dr. Lena Steck, Oberärztin des Zentrums für Anästhesiologie. Zwei Covid-Patienten wurden deshalb diese Woche aus Biberach nach Rheinland-Pfalz verlegt.

Mit dieser vorausschauenden Planung sowie der bereits erfolgten Reduzierung von elektiven Eingriffen kann aus Kliniksicht mit vereinten Kräften weiterhin eine bedarfsgerechte Notfallversorgung sichergestellt werden. Dies ist derzeit jedoch mit einem besonders hohen organisatorischen und logistischen Aufwand verbunden. Dazu kommt, dass die Versorgung von Covid-Patienten hochaufwendig und physisch wie psychisch in besonderem Maße belastend ist.

Minister zeigt sich tief beeindruckt

„Das gesamte Ärzte- und Pflegepersonal leistet hier nun seit fast zwei Jahren eine außerordentliche Arbeit. Und das über alle Bereiche hinweg“, beschreibt Timo Ganter die derzeitige Corona-Lage im Klinikum. „Wir erfüllen unseren Versorgungsauftrag für den Landkreis Biberach nun bereits seit fast zwei Jahren unter Pandemiebedingungen.

Dieser außerordentliche Einsatz wurde auch von Gesundheitsminister Manne Lucha im Gespräch mit dem Ärzte- und Pflegepersonal gewürdigt: „Ich bin tief beeindruckt von dem, was das Personal im Biberacher Klinikum in dieser schweren Krise täglich leistet. Die Mitarbeitenden gehen bis an die Belastungsgrenze und teilweise auch darüber hinaus.“ Sie stünden an vorderster Front der Pandemie-Bekämpfung. Für diesen Einsatz wolle er sich bei allen Beteiligten vor Ort ganz herzlich bedanken. „Ganz Baden-Württemberg sieht, was sie in dieser dramatischen Situation für das Land leisten“, so Lucha.