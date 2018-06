Luca Hilbert holt sich Pokal zurück

Luca Hilbert heißt der Sieger des 23. Wangener Altstadtlaufes. Der 19-Jährige aus dem Team Sport Haschko blieb mit 17:13,4 Minuten nur zwei Sekunden unter dem im vergangenen Jahr von seinem Mannschaftskollegen Qurin Schmölz aufgestellten Streckenrekord. Dafür sorgte Julia Gralki bei den Frauen für eine neue Bestzeit. 63 Teilnehmer waren beim Hauptlauf dabei.

Es war zu erwarten, dieses Duell zwischen den beiden Siegern der vergangenen drei Jahre. Luca Hilbert und Qurin Schmölz zogen von Beginn an vorne weg und blieben zunächst auch bis zur dritten Runde (und damit der Sprintwertung) zusammen. „Danach habe ich das Tempo angezogen“, wird Hilbert später sagen. Und: „Wir sind dieses Mal das Rennen deutlich langsamer angegangen als 2017. Ich habe die sechs Runden gut eingeteilt, bin echt zufrieden.“ Zur Erinnerung: Hilbert verlor im vergangenen Jahr gegen den Kontrahenten aus den eigenen Teamreihen, nachdem Schmölz gleich von Beginn an Tempo machte. Ab Runde vier baute Hilbert seinen Vorsprung aus. Am Ende waren es 25 Sekunden, die ihn vom Zweitplatzierten trennten. Für Hilbert, Altstadtlaufsieger der Jahre 2015 und 2016, war es der erste Sieg in der laufenden Saison: „Ich habe bislang nur den Halbmarathon in Kempten bestritten und mehr Aufmerksamkeit auf das Training gelegt.“

Schwer zu beschreiben sei das, was sie kurz nach dem Zieleinlauf fühlte, sagt Julia Gralki: „Ich bin megazufrieden.“ Dass sie gleichzeitig den 2016 von Corinna Nuber aufgestellten Streckenrekord um drei Sekunden unterboten hatte, hatte sie zu diesem Zeitpunkt „noch gar nicht mitbekommen“. Die gerade 18 Jahre alt gewordene Wangenerin hatte sich eine ähnliche Taktik zurechtgelegt wie Hilbert. „Ich habe mich bis zur Sprintwertung zurückgehalten und erst kurz danach in der Paradiesstraße überholt.“ Während Julia Schmölz und Franziska Jehle an Tempo verloren, lief Gralki im gleichen Rhythmus weiter: „In der letzten Runde konnte ich sogar noch zulegen. Da zeigt sich, dass sich das Training gelohnt hat. Ich habe mich dieses Jahr mehr auf die fünf Kilometer konzentriert.“ Dass sie überhaupt in Wangen mit dabei war, ist der Tatsache zu verdanken, dass der ursprüngliche Plan, in Tübingen zu laufen, nicht klappte: „Ich habe mich erst am Nachmittag in Wangen angemeldet.“ Ihren Sieg bezeichnete die LTC Wangen-Sportlerin als „schon supercool“.

Die Knobi-Vital-Sprintwertungen sicherten sich Qurin Schmölz, Luca Hilbert und Robin Adelwarth bei den Männern und Lisa Schmölz, Franziska Jehle und Julia Gralki bei den Frauen. Ältester Starter war dieses Mal Lutz Kuhnert. Der Lindenberger, Jahrgang 1943, kam mit einer Zeit von 37:54,3 ins Ziel.