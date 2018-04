LTC Wangen erfolgreich am Start

Wie jedes Jahr ist der Präg5000-Lauf im Rahmen des Kemptener Laufsporttages ein tolles Event mit über 1100 Teilnehmern. Auch in diesem Jahr war eine leistungsstarke Männerriege des LTC Wangen am Start mit dem Ziel, sich in der Teamwertung vorne zu platzieren.

Die Brüder Kilian und Lennart Obermeyer liefen die 5 Kilometer in 17:29 Minuten (17.) und 17:55 Minuten (20.). Roland Stöckigt kam in 17:54 Minuten als 19. ins Ziel und gewann die Altersklasse M40. Dem Wangener Trio gelang mit diesen Einzelzeiten die Platzierung auf dem Mannschaftspodium mit dem zweiten Platz hinter dem Team von Laufsport Saukel b_faster.

Junior und Triathlet Ron Epple freute sich über eine neue Bestzeit in 18:01 Minuten und den zweiten Rang der U20 Klasse. Martin Gralki beendete den Lauf in 19:34 Minuten (51./4. in M45) und Jörg Baumann in 21:48 Minuten (109./7. in M50).

Julia Gralki lief nach einer längeren Krankheitsphase ihr erstes Rennen und ging ohne Erwartungen an den Start. Sie schaffte es in einem starken Frauenfeld in 19:33 Minuten auf den fünften Gesamtrang und gewann souverän die weibliche U20 Klasse. „ Meine Zeit von letztem Jahr konnte ich leider noch nicht erreichen, dafür fehlen mir noch einige Tempoeinheiten, dennoch bin ich zufrieden“, sagte die 17jährige Wangenerin nach dem Rennen.