Love-Scamming: Frau aus dem Kreis Lindau fällt auf Liebesbetrüger rein

Er verspricht ihr die große Liebe, aber letztendlich will er nur ihr Geld: Nachdem eine Frau aus dem Landkreis Lindau einen Mann auf einer Dating-Plattform im Internet kennenlernt, will er sich mit ihr treffen. Aber plötzlich fordert er Geld. Sie überweist daraufhin eine fünfstellige Summe. Getroffen haben sie sich am Ende nie, stattdessen erstattet die Frau Anzeige bei der Polizei. Das Phänomen Love-Scamming ist zurück: 2021 erbeuteten Täter im Landkreis mit dieser Masche mehr als 90 000 Euro.

Emotionale Abhängigkeit ist die Masche

Love-Scamming, also Liebes-Betrug, nennt die Polizei ein Phänomen, bei dem die Täter immer gleich vorgehen: Ihre Masche besteht darin, das Opfer nach und nach emotional von ihnen abhängig zu machen. Sie überhäufen ihre Internet-Bekanntschaft mit Liebesbekundungen und schenken ihr jede Menge Aufmerksamkeit. Dann gaukelt der Täter plötzlich einen vermeintlichen Notfall oder eine finanzielle Notlage vor. Helfen könne nur sein Opfer – mit viel Geld.

Zu dem Treffen kommt es nie

Passiert ist das auch einer Frau aus dem Landkreis Lindau. Wie die Polizei berichtet, lernt die betrogene Frau den Mann auf einer Dating-Plattform kennen und die beiden kommen ins Gespräch. Bald will der Täter sich mit seinem Opfer treffen, doch dann tritt die vermeintliche Notlage ein und er fordert Geld von ihr.

Die Frau überweist eine fünfstellige Summe an ein britisches Konto. Als sie nach längerer Zeit auf ein persönliches Treffen zwischen den beiden drängt, vertröstet der Mann sie immer wieder. Erst als er weiterhin Geld verlangt, wird die Frau auf die Betrugsmasche aufmerksam und erstattet Anzeige bei der Polizei.

450 000 Euro in Bereich der Polizei Schwaben Süd/West erbeutet

Allein im Landkreis Lindau erbeuteten Betrüger so in diesem Jahr mehr als 90 000 Euro. In fünf Fällen waren die Täter erfolgreich, so die Polizei. Im gesamten Gebiet der Polizei Schwaben Süd/West kam es 2021 schon zu 40 solcher Fälle – mit einem finanziellen Schaden von mehr als 450 000 Euro.

Das ist ein deutlicher Anstieg im Vergleich zum vergangenen Jahr. Damals war der Schaden im Landkreis laut Polizei mit rund 45 000 Euro nur halb so hoch. 2019 lag der Schaden im Schutzbereich des Präsidiums Schwaben Süd/West bei mehr als 650 000 Euro.

Verbindungen nach Westafrika, Russland oder Südostasien

Die Polizei empfiehlt auf Dating-Seiten vorsichtig zu sein und auf die Art der Kontaktaufnahme, die Sprache, die Bilder, den Inhalt der Mails und Verbindungen nach Westafrika, Russland oder Südostasien zu achten. Oft würden die Täter zum Beispiel in gutem Englisch kommunizieren und Fotos einstellen, auf denen sie leicht bekleidet sind. Teil der Masche sei es auch, um Geld, ein Visum für Deutschland oder ein gemeinsames Konto zu bitten.