Knapp am Jackpot vorbei: Lottospieler gewinnt knapp 320.000 Euro

Knapp den Jackpot verpasst: Bei der Mittwochsziehung gewannen ein Tipper aus der Nähe von Ravensburg mit sechs Richtigen mehr als 320.000 Euro.

Der Glückspilz tippte bei der Ziehung vom Mittwoch, 30. März, die Gewinnzahlen 6, 12, 13, 27, 34 und 41. Lediglich die Superzahl 3 fehlte zum großen Millionencoup, wie Lotto Baden-Württemberg in einer Pressemitteilung schreibt. Die sechs Richtigen sind jeweils aber immerhin exakt 320.445,60 Euro wert, komplett steuerfrei. Die Wahrscheinlichkeit dafür lag laut Angaben der Lottogesellschaft bei 1 zu 15,5 Millionen. Bundesweit habe es noch vier weitere Treffer in der Gewinnklasse 2 gegeben. Der Jackpot wurde allerdings nicht geknackt. Er klettert zur Ziehung am Samstag, 2. April, auf rund 41 Millionen Euro.

Mit Kundenkarte gespielt

Der Tipper aus der Nähe von Ravensburg füllte auf seinem Spielschein zwölf Felder aus und landete genau in der Mitte, im sechsten Kästchen, den großen Treffer. Wer hinter dem Gewinner steckt, sei Lotto Baden-Württemberg bereits bekannt. Der Tipper gab seinen Spielschein mit Kundenkarte ab. Er bekommt die mehr als 320.000 Euro in den nächsten Tagen automatisch überwiesen. Den letzten großen Gewinn im Kreis Ravensburg hatte es im November 2021 gegeben: Eine Tipperin gewann beim Eurojackpot 360.000 Euro.