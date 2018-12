Lottenweiler lässt das Jahr ganz gemütlich ausklingen

Die Bewohner von Lottenweiler und Mitglieder der Narrenzunft haben bei einem besinnlichen Dorfabend im Dorfgemeinschaftshaus das Jahr ausklingen lassen. Ailingens Ortsvorsteher Georg Schellinger und Zunftmeister Hermann Neurohr verliehen Marie-Luise Aicher den Ailinger Ehrenbrief, wie die Narrenzunft mitteilt.

Musikalisch untermahlt wurde der gelungene Abend durch eine Gruppe aus Mitgliedern der Jugendkapelle Ailingen und jungen Mitgliedern der Narrenzunft Lottenweiler.

Auf die offizielle Begrüßung durch Zunftmeister Hermann Neurohr folgte die Ansprache des Ailinger Ortsvorstehers Georg Schellinger, der den Häfler Oberbürgermeister Andreas Brand vertrat. In seiner Rede kamen an diesem Abend nicht nur lokale Themen zur Sprache, auch das Weltgeschehen wurde kritisch resümiert. Man zeigte sich aber sehr erfreut über das an Veranstaltungen reichhaltige und vielfältige Dorfleben in Ailingen, zu welchem nicht zuletzt Lottenweiler durch die rundum gelungene Jubiläumsveranstaltung einen großen Beitrag leistete.

Langjähriges Engagement

Anschließend wurde der Ailinger Ehrenbrief an das Narrenzunftmitglied Marie-Luise Aicher übergeben, welche sich diesen durch langjähriges und herzliches Engagement rund um die Jugendgruppe, das Dorfgemeinschaftshaus und eine stets gute Unterstützung des Vereinslebens verdient hat, heißt es in der Pressemitteilung weiter. „Ein Stück weit sind all unsere Kinder und Jugendlichen auch Marie-Luise Aichers Kinder“, so die Worte des Zunftmeisters Hermann Neurohr.

Nach der alljährlichen Zusammenfassung des vergangenen Jahres in Bildern, welche von Georg Brugger, dem Ehrenzunftmeister der Narrenzunft Lottenweiler, durchgeführt wurde, wurde die diesjährige Spende an den lokalen Verband des Deutschen Roten Kreuzes übergeben. Deren Vertreter sich für die Spende, nicht zuletzt aufgrund der letztjährigen, finanziell schwierigen Ereignisse, sehr dankbar zeigten.

Die abschließende Vorführung des Ettenkircher Ortvorstehers Achim Baumeisters und seines Kollegen Wolfgang Rieger sorgte für viel Gelächter und war zum Abschluss des offiziellen Programms, ein vergnüglicher Höhepunkt und eine schöne Überleitung zu einer geselligen Runde bei der, wie die Narrenzunft schreibt, „das Tanzbein noch bis spät in die Nacht geschwungen wurde“.